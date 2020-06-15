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Dania Beach, FL
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1350 SE 3rd Ave
Last updated May 19 2020 at 8:53 PM

1350 SE 3rd Ave

1350 Southeast 3rd Avenue · (954) 297-6050
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Location

1350 Southeast 3rd Avenue, Dania Beach, FL 33004
Dania Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 406 · Avail. now

$1,650

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2 Bed · 2 Bath · 1022 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1350 SE 3rd Ave have any available units?
1350 SE 3rd Ave has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1350 SE 3rd Ave have?
Some of 1350 SE 3rd Ave's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1350 SE 3rd Ave currently offering any rent specials?
1350 SE 3rd Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 1350 SE 3rd Ave pet-friendly?
No, 1350 SE 3rd Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dania Beach.
Does 1350 SE 3rd Ave offer parking?
No, 1350 SE 3rd Ave does not offer parking.
Does 1350 SE 3rd Ave have units with washers and dryers?
Yes, 1350 SE 3rd Ave offers units with in unit laundry.
Does 1350 SE 3rd Ave have a pool?
No, 1350 SE 3rd Ave does not have a pool.
Does 1350 SE 3rd Ave have accessible units?
No, 1350 SE 3rd Ave does not have accessible units.
Does 1350 SE 3rd Ave have units with dishwashers?
Yes, 1350 SE 3rd Ave has units with dishwashers.
Does 1350 SE 3rd Ave have units with air conditioning?
No, 1350 SE 3rd Ave does not have units with air conditioning.
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