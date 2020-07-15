22792 SW 88 Pl

Amenities
Amazing Townhouse at Isles at Bayshore 3Be/2.5Ba - Property Id: 179148
BEAUTIFUL, BRIGHT AND CLEAN HOUSE. 3 BEDROOMS, 2 & 1/2 BATHROOMS, FAMILY ROOM, FORMAL DINING AND LIVING ROOM, SPACIOUS KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, BREAKFAST AREA AND LOTS OF CABINET SPACE. TILE ON THE FIRST FLOOR AND CLEAN CARPET ON THE SECOND FLOOR. ONE CAR GARAGE. ACCESS TO CLUBHOUSE WHICH INCLUDES, POOL, JACUZZI, GYM, YOGA CLASSES AND MUCH MORE. IT'S LOCATED WITHIN THE GATED COMMUNITY OF ISLES AT BAY SHORE WITH 24 HOUR SECURITY.
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Property Id 179148
No Pets Allowed
(RLNE5898031)