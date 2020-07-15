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Cutler Bay, FL
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22792 SW 88 Pl
Last updated July 15 2020 at 7:10 PM

22792 SW 88 Pl

22792 Southwest 88th Place · (585) 880-8568
COVID-19 Update
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Location

22792 Southwest 88th Place, Cutler Bay, FL 33190
Cutler Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3 beds, 2.5 baths, $2200 · Avail. now

$2,200

3 Bed · 2.5 Bath · 1787 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
garbage disposal
dishwasher
garage
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
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Amazing Townhouse at Isles at Bayshore 3Be/2.5Ba - Property Id: 179148

BEAUTIFUL, BRIGHT AND CLEAN HOUSE. 3 BEDROOMS, 2 & 1/2 BATHROOMS, FAMILY ROOM, FORMAL DINING AND LIVING ROOM, SPACIOUS KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, BREAKFAST AREA AND LOTS OF CABINET SPACE. TILE ON THE FIRST FLOOR AND CLEAN CARPET ON THE SECOND FLOOR. ONE CAR GARAGE. ACCESS TO CLUBHOUSE WHICH INCLUDES, POOL, JACUZZI, GYM, YOGA CLASSES AND MUCH MORE. IT'S LOCATED WITHIN THE GATED COMMUNITY OF ISLES AT BAY SHORE WITH 24 HOUR SECURITY.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/179148
Property Id 179148

No Pets Allowed

(RLNE5898031)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22792 SW 88 Pl have any available units?
22792 SW 88 Pl has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 22792 SW 88 Pl have?
Some of 22792 SW 88 Pl's amenities include in unit laundry, granite counters, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22792 SW 88 Pl currently offering any rent specials?
22792 SW 88 Pl is not currently offering any rent specials.
Is 22792 SW 88 Pl pet-friendly?
No, 22792 SW 88 Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cutler Bay.
Does 22792 SW 88 Pl offer parking?
Yes, 22792 SW 88 Pl offers parking.
Does 22792 SW 88 Pl have units with washers and dryers?
Yes, 22792 SW 88 Pl offers units with in unit laundry.
Does 22792 SW 88 Pl have a pool?
Yes, 22792 SW 88 Pl has a pool.
Does 22792 SW 88 Pl have accessible units?
No, 22792 SW 88 Pl does not have accessible units.
Does 22792 SW 88 Pl have units with dishwashers?
Yes, 22792 SW 88 Pl has units with dishwashers.
Does 22792 SW 88 Pl have units with air conditioning?
No, 22792 SW 88 Pl does not have units with air conditioning.
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