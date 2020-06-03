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Coral Springs, FL
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2977 Northwest 103rd Lane
Last updated June 16 2020 at 8:46 PM

2977 Northwest 103rd Lane

2977 Northwest 103rd Lane · (954) 314-2752
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Location

2977 Northwest 103rd Lane, Coral Springs, FL 33065
Springs Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,200

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3 Bed · 2 Bath · 1734 sqft

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Amenities

in unit laundry
garage
recently renovated
Unit Amenities
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
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977 Northwest 103rd Lane, Coral Springs, FL 33065 - 3 BR 2 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Yola Navam, Lr, (954) 314-2752. Available from: 06/07/2020. No pets allowed. Ref# 6101932F9 SUPER NICE AND CLEAN 3/2 WITH A TWO CAR GARAGE. LARGE FENCED IN YARD. NICE AND LIGHTS TILE THROUGHOUT! ALL UPGRADED APPLIANCES!LARGE KITCHEN OVERLOOKING FAMILY ROOM/INSIDE WASHER AND DRYER! NEWER S-TILE ROOF AND HURRICANE ACCORDION SHUTTERS! FRESHLY PAINTED INTERIOR! ALL LIGHT AND NEUTRAL COLORS! OWNER REQUIRES A CREDIT CHECK/TENANT INFORMATIONAL FORM/JOB VERIFICATION! FIRST/TWO MONTHS SECURITY REQUIRED. THIS HOME IS READY TO GO!CLOSE TO EVERYTHING [ Published 16-Jun-20 / ID 3580381 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2977 Northwest 103rd Lane have any available units?
2977 Northwest 103rd Lane has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 2977 Northwest 103rd Lane currently offering any rent specials?
2977 Northwest 103rd Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 2977 Northwest 103rd Lane pet-friendly?
No, 2977 Northwest 103rd Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coral Springs.
Does 2977 Northwest 103rd Lane offer parking?
Yes, 2977 Northwest 103rd Lane does offer parking.
Does 2977 Northwest 103rd Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2977 Northwest 103rd Lane offers units with in unit laundry.
Does 2977 Northwest 103rd Lane have a pool?
No, 2977 Northwest 103rd Lane does not have a pool.
Does 2977 Northwest 103rd Lane have accessible units?
No, 2977 Northwest 103rd Lane does not have accessible units.
Does 2977 Northwest 103rd Lane have units with dishwashers?
No, 2977 Northwest 103rd Lane does not have units with dishwashers.
Does 2977 Northwest 103rd Lane have units with air conditioning?
No, 2977 Northwest 103rd Lane does not have units with air conditioning.
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