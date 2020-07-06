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3310 SAN PEDRO STREET
Last updated May 24 2020 at 4:08 AM

3310 SAN PEDRO STREET

3310 San Pedro Street · No Longer Available
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Location

3310 San Pedro Street, Clearwater, FL 33759
Del Oro Groves

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3310 SAN PEDRO STREET have any available units?
3310 SAN PEDRO STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 3310 SAN PEDRO STREET have?
Some of 3310 SAN PEDRO STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3310 SAN PEDRO STREET currently offering any rent specials?
3310 SAN PEDRO STREET is not currently offering any rent specials.
Is 3310 SAN PEDRO STREET pet-friendly?
No, 3310 SAN PEDRO STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 3310 SAN PEDRO STREET offer parking?
Yes, 3310 SAN PEDRO STREET offers parking.
Does 3310 SAN PEDRO STREET have units with washers and dryers?
Yes, 3310 SAN PEDRO STREET offers units with in unit laundry.
Does 3310 SAN PEDRO STREET have a pool?
No, 3310 SAN PEDRO STREET does not have a pool.
Does 3310 SAN PEDRO STREET have accessible units?
No, 3310 SAN PEDRO STREET does not have accessible units.
Does 3310 SAN PEDRO STREET have units with dishwashers?
Yes, 3310 SAN PEDRO STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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