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2997 FLINT DRIVE N
Last updated August 2 2019 at 7:19 AM

2997 FLINT DRIVE N

2997 Flint Dr N · No Longer Available
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Location

2997 Flint Dr N, Clearwater, FL 33759

Amenities

in unit laundry
parking
gym
pool
ceiling fan
pool table
Unit Amenities
ceiling fan
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
courtyard
gym
parking
pool
pool table
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2997 FLINT DRIVE N have any available units?
2997 FLINT DRIVE N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 2997 FLINT DRIVE N have?
Some of 2997 FLINT DRIVE N's amenities include in unit laundry, parking, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2997 FLINT DRIVE N currently offering any rent specials?
2997 FLINT DRIVE N is not currently offering any rent specials.
Is 2997 FLINT DRIVE N pet-friendly?
No, 2997 FLINT DRIVE N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 2997 FLINT DRIVE N offer parking?
Yes, 2997 FLINT DRIVE N offers parking.
Does 2997 FLINT DRIVE N have units with washers and dryers?
Yes, 2997 FLINT DRIVE N offers units with in unit laundry.
Does 2997 FLINT DRIVE N have a pool?
Yes, 2997 FLINT DRIVE N has a pool.
Does 2997 FLINT DRIVE N have accessible units?
No, 2997 FLINT DRIVE N does not have accessible units.
Does 2997 FLINT DRIVE N have units with dishwashers?
No, 2997 FLINT DRIVE N does not have units with dishwashers.
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