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Clearwater, FL
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231 SKIFF POINT
Last updated April 28 2020 at 10:49 AM

231 SKIFF POINT

231 Skiff Point · No Longer Available
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Location

231 Skiff Point, Clearwater, FL 33767
Island Estate

Amenities

on-site laundry
dishwasher
pet friendly
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
furnished
ice maker
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
internet access
AVAILABLE July2020(SEASONAL RATE $2400 Jan-April)- 30day Min. Florida Law requires 13% tax-ENJOY PARADISE! FULLY EQUIPPED utilities included*TURN KEY* NEWER EVERYTHING INSIDE AC TOO. A SEASONAL CHARMING FULLY FURNISHED 2 BEDROOM 2 FULL BATH GROUNDFLOOR WATERFRONT UNIT-WITH WATER VIEWS FROM MASTER BEDROOM AND GUEST BEDROOM. THIS UNIT IS UPDATED AND FULLY EQUIPPED FOR YOUR VACATION NEEDS.LAUNDRY FACILITY RIGHT OUTSIDE YOUR DOOR AND NO CHARGE FOR IT!PLENTY OF FINE AND CASUAL RESTAURANTS, NIGHTLIFE, SHOPPING,AND ACTIVITIES SUCH AS; CHARTER BOAT FISHING,DINNER CRUISES,SIGHTSEEING TOURS,SEGWAY, DOLPHIN SPOTTING TOURS,PIRATE SHIP..AND ON LAND ENJOY; DAILY SUNSETS AT PIER 60 W/ARTISANS, CRAFTERS,STREET PERFORMERS AND MUSICAL ENTERTAINMENT ALONG WITH MOVIES ON THE LAWN AT NIGHT ---COME HAVE FUN AND RELAX YOU DESERVE IT! RATES VARY by PEAK & OFF PEAK SEASON-CALL AGENT- RATES INCLUDE UTILITIES/CABLE/INTERNET-- JUST COME AND ENJOY. SORRY GUESTS ARE NOT PERMITTED TO HAVE PETS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 231 SKIFF POINT have any available units?
231 SKIFF POINT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 231 SKIFF POINT have?
Some of 231 SKIFF POINT's amenities include on-site laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 231 SKIFF POINT currently offering any rent specials?
231 SKIFF POINT isn't currently offering any rent specials.
Is 231 SKIFF POINT pet-friendly?
Yes, 231 SKIFF POINT is pet friendly.
Does 231 SKIFF POINT offer parking?
No, 231 SKIFF POINT does not offer parking.
Does 231 SKIFF POINT have units with washers and dryers?
No, 231 SKIFF POINT does not offer units with in unit laundry.
Does 231 SKIFF POINT have a pool?
No, 231 SKIFF POINT does not have a pool.
Does 231 SKIFF POINT have accessible units?
No, 231 SKIFF POINT does not have accessible units.
Does 231 SKIFF POINT have units with dishwashers?
Yes, 231 SKIFF POINT has units with dishwashers.
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