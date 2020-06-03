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Boynton Beach, FL
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406 Belmont Place
Last updated June 17 2020 at 12:24 AM

406 Belmont Place

406 Belmont Place · No Longer Available
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Location

406 Belmont Place, Boynton Beach, FL 33436

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
clubhouse
gym
parking
pool
garage
hot tub
volleyball court
406 Belmont Place, Boynton Beach, FL 33436 - 2 BR 2 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Marshall Sklar, Florida’s Best Realty Svcs, (561) 208-1382. Available from: 06/10/2020. Pets: allowed. BEAUTIFULLY UPDATED TOWNHOUSE WITH A TRUE 2 CAR GARAGE. NEW PORCELAIN TILE THROUGH OUT, FRESHLY PAINTED. 2 BED 2 BATH WITH WALKING CLOSETS, MASTER BATH HAS SHOWER AND TUB, ALL OPEN CONCEPT, 2 BALCONIES. CONVENIENTLY LOCATED NEXT TO 200 STORES, WALKING DISTANCE TO EVERYTHING. MINUTES TO THE BEACH AND ATLANTIC AVENUE. ENJOY THE 2 STORY CLUBHOUSE, POOL, GYM, PLAY AREA FOR KIDS, SAND VOLLEYBALL AND HOT TUB. GATED COMMUNITY. SAVE FAMILY NEIGHBORHOOD. WILL HAVE MORE PICTURES ONCE THE PROPERTY IS FULLY FINISHED UPDATING. JJ Florida's Best Realty Services 561-208-1382 Follow this link to view all our Listings: www.BuyRentSellFlorida.com [ Published 16-Jun-20 / ID 3582981 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 406 Belmont Place have any available units?
406 Belmont Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boynton Beach, FL.
What amenities does 406 Belmont Place have?
Some of 406 Belmont Place's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 406 Belmont Place currently offering any rent specials?
406 Belmont Place isn't currently offering any rent specials.
Is 406 Belmont Place pet-friendly?
Yes, 406 Belmont Place is pet friendly.
Does 406 Belmont Place offer parking?
Yes, 406 Belmont Place does offer parking.
Does 406 Belmont Place have units with washers and dryers?
No, 406 Belmont Place does not offer units with in unit laundry.
Does 406 Belmont Place have a pool?
Yes, 406 Belmont Place has a pool.
Does 406 Belmont Place have accessible units?
No, 406 Belmont Place does not have accessible units.
Does 406 Belmont Place have units with dishwashers?
No, 406 Belmont Place does not have units with dishwashers.
Does 406 Belmont Place have units with air conditioning?
No, 406 Belmont Place does not have units with air conditioning.
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