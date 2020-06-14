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21349 Placida Terrace
Last updated May 6 2020 at 3:05 AM

21349 Placida Terrace

21349 Placida Terrace · (888) 534-1116
COVID-19 Update
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Location

21349 Placida Terrace, Boca Raton, FL 33433

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,000

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3 Bed · 2 Bath · 2064 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
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in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21349 Placida Terrace have any available units?
21349 Placida Terrace has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 21349 Placida Terrace have?
Some of 21349 Placida Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21349 Placida Terrace currently offering any rent specials?
21349 Placida Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is 21349 Placida Terrace pet-friendly?
No, 21349 Placida Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 21349 Placida Terrace offer parking?
Yes, 21349 Placida Terrace does offer parking.
Does 21349 Placida Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 21349 Placida Terrace offers units with in unit laundry.
Does 21349 Placida Terrace have a pool?
Yes, 21349 Placida Terrace has a pool.
Does 21349 Placida Terrace have accessible units?
No, 21349 Placida Terrace does not have accessible units.
Does 21349 Placida Terrace have units with dishwashers?
Yes, 21349 Placida Terrace has units with dishwashers.
Does 21349 Placida Terrace have units with air conditioning?
No, 21349 Placida Terrace does not have units with air conditioning.
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