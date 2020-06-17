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Aventura, FL
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3301 NE 183rd St
Last updated June 16 2020 at 8:21 PM

3301 NE 183rd St

3301 Northeast 183rd Street · (954) 560-4574
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Location

3301 Northeast 183rd Street, Aventura, FL 33160

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1103 · Avail. now

$4,800

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3 Bed · 4 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
elevator
on-site laundry
parking
garage
media room
valet service
3 BEDROOMS PLUS DEN/OFFICE/MEDIA ROOM, 3 1/2 BATHROOM WITH SPECTACULAR INTRACOASTAL AND SKYLINE VIEWS. KITCHEN WITH OPEN CONCEPT, LOTS OF WOOD CABINETS AND A SPACIOUS PANTRY, BREAKFAST COUNTER, GRANITE COUNTERTOPS, SUB ZERO REFRIGERATOR, DISHWASHER, GLASS-TOP STOVE, SEPARATE STAINLESS STEEL DOUBLE OVENS, BEDROOMS HAVE WOOD FLOORS AND WHITE CALIFORNIA CLOSETS, MARBLE FLOORS IN SOCIAL AREAS. LAUNDRY ROOM WITH FULL-SIZE WASHER AND DRYER. VALET PARKING. LINE 3 HAS THE BEST VIEWS IN THE BUILDING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3301 NE 183rd St have any available units?
3301 NE 183rd St has a unit available for $4,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3301 NE 183rd St have?
Some of 3301 NE 183rd St's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3301 NE 183rd St currently offering any rent specials?
3301 NE 183rd St isn't currently offering any rent specials.
Is 3301 NE 183rd St pet-friendly?
No, 3301 NE 183rd St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 3301 NE 183rd St offer parking?
Yes, 3301 NE 183rd St does offer parking.
Does 3301 NE 183rd St have units with washers and dryers?
Yes, 3301 NE 183rd St offers units with in unit laundry.
Does 3301 NE 183rd St have a pool?
No, 3301 NE 183rd St does not have a pool.
Does 3301 NE 183rd St have accessible units?
No, 3301 NE 183rd St does not have accessible units.
Does 3301 NE 183rd St have units with dishwashers?
Yes, 3301 NE 183rd St has units with dishwashers.
Does 3301 NE 183rd St have units with air conditioning?
No, 3301 NE 183rd St does not have units with air conditioning.
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