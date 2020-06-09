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Aventura, FL
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3020 Marcos Dr
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3020 Marcos Dr

3020 Marcos Drive · (305) 405-0615
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Location

3020 Marcos Drive, Aventura, FL 33160

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit S208 · Avail. now

$1,500

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
gym
pool
air conditioning
pool table
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
gym
pool
pool table
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3020 Marcos Dr have any available units?
3020 Marcos Dr has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3020 Marcos Dr have?
Some of 3020 Marcos Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3020 Marcos Dr currently offering any rent specials?
3020 Marcos Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 3020 Marcos Dr pet-friendly?
No, 3020 Marcos Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 3020 Marcos Dr offer parking?
No, 3020 Marcos Dr does not offer parking.
Does 3020 Marcos Dr have units with washers and dryers?
No, 3020 Marcos Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 3020 Marcos Dr have a pool?
Yes, 3020 Marcos Dr has a pool.
Does 3020 Marcos Dr have accessible units?
No, 3020 Marcos Dr does not have accessible units.
Does 3020 Marcos Dr have units with dishwashers?
No, 3020 Marcos Dr does not have units with dishwashers.
Does 3020 Marcos Dr have units with air conditioning?
Yes, 3020 Marcos Dr has units with air conditioning.
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