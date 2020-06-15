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19500 Turnberry Way
Last updated April 3 2020 at 1:18 PM

19500 Turnberry Way

19500 Turnberry Way · (954) 288-9324
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Location

19500 Turnberry Way, Aventura, FL 33180

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 12C · Avail. now

$3,500

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
recently renovated
gym
pool
air conditioning
yoga
Unit Amenities
air conditioning
microwave
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
business center
gym
game room
pool
bbq/grill
internet access
yoga
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19500 Turnberry Way have any available units?
19500 Turnberry Way has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 19500 Turnberry Way have?
Some of 19500 Turnberry Way's amenities include patio / balcony, recently renovated, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19500 Turnberry Way currently offering any rent specials?
19500 Turnberry Way isn't currently offering any rent specials.
Is 19500 Turnberry Way pet-friendly?
No, 19500 Turnberry Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 19500 Turnberry Way offer parking?
No, 19500 Turnberry Way does not offer parking.
Does 19500 Turnberry Way have units with washers and dryers?
No, 19500 Turnberry Way does not offer units with in unit laundry.
Does 19500 Turnberry Way have a pool?
Yes, 19500 Turnberry Way has a pool.
Does 19500 Turnberry Way have accessible units?
No, 19500 Turnberry Way does not have accessible units.
Does 19500 Turnberry Way have units with dishwashers?
No, 19500 Turnberry Way does not have units with dishwashers.
Does 19500 Turnberry Way have units with air conditioning?
Yes, 19500 Turnberry Way has units with air conditioning.
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