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Stamford, CT
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85 Riverside Avenue
Last updated May 30 2020 at 12:41 AM

85 Riverside Avenue

85 Riverside Avenue · (203) 550-6039
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Location

85 Riverside Avenue, Stamford, CT 06905
Newfield - Westover - Turn of River

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit G6 · Avail. now

$2,400

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2 Bed · 1 Bath · 1158 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
courtyard
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 85 Riverside Avenue have any available units?
85 Riverside Avenue has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Stamford, CT?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Stamford Rent Report.
What amenities does 85 Riverside Avenue have?
Some of 85 Riverside Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 85 Riverside Avenue currently offering any rent specials?
85 Riverside Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 85 Riverside Avenue pet-friendly?
No, 85 Riverside Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Stamford.
Does 85 Riverside Avenue offer parking?
Yes, 85 Riverside Avenue does offer parking.
Does 85 Riverside Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 85 Riverside Avenue offers units with in unit laundry.
Does 85 Riverside Avenue have a pool?
Yes, 85 Riverside Avenue has a pool.
Does 85 Riverside Avenue have accessible units?
No, 85 Riverside Avenue does not have accessible units.
Does 85 Riverside Avenue have units with dishwashers?
Yes, 85 Riverside Avenue has units with dishwashers.
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