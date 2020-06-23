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Torrance, CA
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3538 Torrance Boulevard
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3538 Torrance Boulevard

3538 Torrance Boulevard · No Longer Available
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Location

3538 Torrance Boulevard, Torrance, CA 90503
Del Amo Fashion Center

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3538 Torrance Boulevard have any available units?
3538 Torrance Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Torrance, CA.
How much is rent in Torrance, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Torrance Rent Report.
What amenities does 3538 Torrance Boulevard have?
Some of 3538 Torrance Boulevard's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3538 Torrance Boulevard currently offering any rent specials?
3538 Torrance Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 3538 Torrance Boulevard pet-friendly?
No, 3538 Torrance Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Torrance.
Does 3538 Torrance Boulevard offer parking?
Yes, 3538 Torrance Boulevard does offer parking.
Does 3538 Torrance Boulevard have units with washers and dryers?
No, 3538 Torrance Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 3538 Torrance Boulevard have a pool?
Yes, 3538 Torrance Boulevard has a pool.
Does 3538 Torrance Boulevard have accessible units?
No, 3538 Torrance Boulevard does not have accessible units.
Does 3538 Torrance Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 3538 Torrance Boulevard has units with dishwashers.
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