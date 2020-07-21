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Simi Valley, CA
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1033 Haven Avenue
Last updated October 17 2019 at 9:11 AM

1033 Haven Avenue

1033 Haven Avenue · No Longer Available
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Location

1033 Haven Avenue, Simi Valley, CA 93065
Simi Valley Town Center

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1033 Haven Avenue have any available units?
1033 Haven Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Simi Valley, CA.
How much is rent in Simi Valley, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Simi Valley Rent Report.
What amenities does 1033 Haven Avenue have?
Some of 1033 Haven Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1033 Haven Avenue currently offering any rent specials?
1033 Haven Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1033 Haven Avenue pet-friendly?
No, 1033 Haven Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Simi Valley.
Does 1033 Haven Avenue offer parking?
Yes, 1033 Haven Avenue offers parking.
Does 1033 Haven Avenue have units with washers and dryers?
No, 1033 Haven Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1033 Haven Avenue have a pool?
No, 1033 Haven Avenue does not have a pool.
Does 1033 Haven Avenue have accessible units?
No, 1033 Haven Avenue does not have accessible units.
Does 1033 Haven Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1033 Haven Avenue has units with dishwashers.
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