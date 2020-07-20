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4121 Pinehurst Court
Last updated July 4 2020 at 12:20 PM

4121 Pinehurst Court

4121 Pinehurst Court · No Longer Available
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Location

4121 Pinehurst Court, San Diego County, CA 92028

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4121 Pinehurst Court have any available units?
4121 Pinehurst Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego County, CA.
What amenities does 4121 Pinehurst Court have?
Some of 4121 Pinehurst Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4121 Pinehurst Court currently offering any rent specials?
4121 Pinehurst Court is not currently offering any rent specials.
Is 4121 Pinehurst Court pet-friendly?
No, 4121 Pinehurst Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego County.
Does 4121 Pinehurst Court offer parking?
Yes, 4121 Pinehurst Court offers parking.
Does 4121 Pinehurst Court have units with washers and dryers?
Yes, 4121 Pinehurst Court offers units with in unit laundry.
Does 4121 Pinehurst Court have a pool?
Yes, 4121 Pinehurst Court has a pool.
Does 4121 Pinehurst Court have accessible units?
No, 4121 Pinehurst Court does not have accessible units.
Does 4121 Pinehurst Court have units with dishwashers?
Yes, 4121 Pinehurst Court has units with dishwashers.
Does 4121 Pinehurst Court have units with air conditioning?
Yes, 4121 Pinehurst Court has units with air conditioning.
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