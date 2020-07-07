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1007 LILIENTHAL Lane.
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Redondo Beach, CA
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1007 LILIENTHAL Lane
Last updated May 9 2020 at 11:55 AM

1007 LILIENTHAL Lane

1007 Lilienthal Lane · No Longer Available
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Location

1007 Lilienthal Lane, Redondo Beach, CA 90278
North Redondo Beach

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
bbq/grill
garage
18 YEAR OLD TOWNHOUSE THAT SHOWS LIKE NEW. FRONT END UNIT (LITTLE TRAFFIC). 5 PARKING SPACES WITH 2 CAR GARAGE, 2 SPACES IN FRONT OF GARAGE AND SEPERATE SPACE LEFT OF UNIT. PRIVATE BACKYARD. TOO MANY AMENITIES TO MENTION. FORMAL DINING ROOM AND NICE LIVING ROOM WITH A FIREPLACE. WALKS OUT TO A GOOD SIZED BALCONY. BUILT-INS IN KITCHEN WITH GRANITE, LARGE PANTRY AND A SMALL BALCONY --GREAT FOR COOKING ON THE BARBECUE. INTERCOM, SECURITY SYSTEM (OPTI0NAL). UPSTAIRS HAS A LARGE MASTER SUITE, WALK-IN CLOSETS, VAULTED CEILINGS AND MASTER BATH. ALL ROOMS ARE LIGHT AND BRIGHT. ENJOY TWO MAIN LEVEL BEDROOMS WHICH HAVE SLIDING DOORS TO THE GRASSY ENCLOSED BACK YARD AREA. LAUNDRY ROOM FOR WASHER/DRYER!! THE TWO CAR W/STORAGE & W/DIRECT ENTRY INTO YOUR HOME. UNBELIEVABLE QUIET LOCATION. REMODELED IN 2013. CLOSE TO ALL OF THE SOUGHT AFTER RENOWN REDONDO BEACH SCHOOLS, GREAT SHOPPING AND CLOSE (2MILES) TO THE BEACH. ENJOY ALL THAT THE PARKS AND LIFESTYLE THE SOUTH BAY HAS TO OFFER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 5 spaces/unit.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 5 spaces/unit.

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Frequently Asked Questions

Does 1007 LILIENTHAL Lane have any available units?
1007 LILIENTHAL Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Redondo Beach, CA.
What amenities does 1007 LILIENTHAL Lane have?
Some of 1007 LILIENTHAL Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1007 LILIENTHAL Lane currently offering any rent specials?
1007 LILIENTHAL Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1007 LILIENTHAL Lane pet-friendly?
No, 1007 LILIENTHAL Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Redondo Beach.
Does 1007 LILIENTHAL Lane offer parking?
Yes, 1007 LILIENTHAL Lane offers parking.
Does 1007 LILIENTHAL Lane have units with washers and dryers?
Yes, 1007 LILIENTHAL Lane offers units with in unit laundry.
Does 1007 LILIENTHAL Lane have a pool?
No, 1007 LILIENTHAL Lane does not have a pool.
Does 1007 LILIENTHAL Lane have accessible units?
No, 1007 LILIENTHAL Lane does not have accessible units.
Does 1007 LILIENTHAL Lane have units with dishwashers?
No, 1007 LILIENTHAL Lane does not have units with dishwashers.
Does 1007 LILIENTHAL Lane have units with air conditioning?
No, 1007 LILIENTHAL Lane does not have units with air conditioning.

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