All apartments in Pasadena
Find more places like 2438 E. Mountain St..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pasadena, CA
/
2438 E. Mountain St.
Last updated June 21 2020 at 4:15 AM

2438 E. Mountain St.

2438 East Mountain Street · (626) 327-1866
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Pasadena
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

2438 East Mountain Street, Pasadena, CA 91104
Casa Grande

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,900

3 Bed · 3 Bath · 1364 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
furnished
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
sauna
**FURNISHED EXECUTIVE HOME**. **EXCELLENT LOCATION**. SPACIOUS TOWNHOME IN WOODED SETTING WITH LARGE FRONT PRIVATE PATIO AND BALCONY OFF MASTER BEDROOM. UNIT IS LOCATED IN QUIET AREA FROM STREET AND NESTLED AMONG LARGE PINE TREES AND LUSH LANDSCAPING. 3 BEDROOMS, 2,5 BATHROOM, WOOD FLOORS THROUGHOUT THE FLOOR AND KITCHEN AREA. BREAKFAST COUNTER BAR. DINING AREA. ALL APPLICANCE ARE INCLUDED. LAUNDRY IN PRIVATE GARAGE WITH DIRECT ACCESS TO UNIT. NEAR VICTORY PARK AND FARMER'S MARKET. CENTRALLY LOCATED NEAR CAL TECH, PCC & OLD TOWN PASADENA. MONTHLY HOA FEES INCLUDE WATER, TRACH, POOL / SPA, AND GARDENER WITH LANDSCAPING. POOL AREA ALSO HAS SAUNAS AND COVERED PICNIC AREA. CONVENIENT ACCESS TO THE 210 FREEWAYS. THIS IS URBAN LIVING AT ITS BEST! COME VISIT US TODAY AND SEE WHY THIS IS THE HOME TO LOVE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2438 E. Mountain St. have any available units?
2438 E. Mountain St. has a unit available for $2,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pasadena, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pasadena Rent Report.
What amenities does 2438 E. Mountain St. have?
Some of 2438 E. Mountain St.'s amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2438 E. Mountain St. currently offering any rent specials?
2438 E. Mountain St. is not currently offering any rent specials.
Is 2438 E. Mountain St. pet-friendly?
No, 2438 E. Mountain St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pasadena.
Does 2438 E. Mountain St. offer parking?
Yes, 2438 E. Mountain St. offers parking.
Does 2438 E. Mountain St. have units with washers and dryers?
No, 2438 E. Mountain St. does not offer units with in unit laundry.
Does 2438 E. Mountain St. have a pool?
Yes, 2438 E. Mountain St. has a pool.
Does 2438 E. Mountain St. have accessible units?
No, 2438 E. Mountain St. does not have accessible units.
Does 2438 E. Mountain St. have units with dishwashers?
Yes, 2438 E. Mountain St. has units with dishwashers.
Interested in 2438 E. Mountain St.?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Oak Knoll
267 South Oak Knoll Avenue
Pasadena, CA 91101
Monarch Terrace
171 North Wilson Avenue
Pasadena, CA 91106
The Hudson Apartments, a Greystar Elan Community
678 E Walnut St
Pasadena, CA 91101
Avalon Del Mar Station
265 S Arroyo Pkwy
Pasadena, CA 91105
296 N Oakland
296 North Oakland Avenue
Pasadena, CA 91101
eaves Old Town Pasadena
350 E Del Mar Blvd
Pasadena, CA 91101
City Place
801 E Walnut St
Pasadena, CA 91101
Franklin House Apartments
250 South Oak Knoll Avenue
Pasadena, CA 91101

Similar Pages

Pasadena 1 BedroomsPasadena 2 Bedrooms
Pasadena Apartments with ParkingPasadena Pet Friendly Places
Pasadena Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CASanta Clarita, CAIrvine, CAGlendale, CA
Huntington Beach, CAFullerton, CAOntario, CASanta Monica, CAOrange, CATorrance, CABurbank, CA
West Covina, CAChino Hills, CAWhittier, CAUpland, CADowney, CALancaster, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown PasadenaSouth Lake
Lower Arroyo

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
Pasadena City CollegeFuller Theological Seminary
California State University-Fullerton
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity