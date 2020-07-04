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Mission Viejo, CA
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28102 Espinoza
Last updated December 10 2019 at 1:47 AM

28102 Espinoza

28102 Espinoza · No Longer Available
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Location

28102 Espinoza, Mission Viejo, CA 92692
Casta del Sol

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28102 Espinoza have any available units?
28102 Espinoza doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Viejo, CA.
What amenities does 28102 Espinoza have?
Some of 28102 Espinoza's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28102 Espinoza currently offering any rent specials?
28102 Espinoza is not currently offering any rent specials.
Is 28102 Espinoza pet-friendly?
No, 28102 Espinoza is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mission Viejo.
Does 28102 Espinoza offer parking?
Yes, 28102 Espinoza offers parking.
Does 28102 Espinoza have units with washers and dryers?
No, 28102 Espinoza does not offer units with in unit laundry.
Does 28102 Espinoza have a pool?
No, 28102 Espinoza does not have a pool.
Does 28102 Espinoza have accessible units?
No, 28102 Espinoza does not have accessible units.
Does 28102 Espinoza have units with dishwashers?
Yes, 28102 Espinoza has units with dishwashers.
Does 28102 Espinoza have units with air conditioning?
No, 28102 Espinoza does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
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