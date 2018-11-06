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Mission Viejo, CA
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27461 LA CABRA
Last updated June 14 2020 at 5:42 AM

27461 LA CABRA

27461 La Cabra · No Longer Available
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Location

27461 La Cabra, Mission Viejo, CA 92691

Amenities

in unit laundry
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
GORGEOUS SINGLE FAMILY HOME WITH GREAT END OF A CUL-DE-SAC LOCATION & LOTS OF UPGRADES.LARGE 4 BEDROOMS WITH 2 BATHS,2 CAR GARAGE & DRIVE WAY.LARGE FRONT & BACK YARDS.UPGRADED WINDOWS.HUGE KITCHEN WITH UPGRADED CABINETS AND APPLIANCES. UPGRADED LAMINATE FLOORING.UPGRADED TILE FLOORING IN ENTRY,KITCHEN & BATHS.NEW PAINT. LIVING ROOM WITH A COZY FILEPLACE. CEILING FANS IN KITCHEN AND FAMILY ROOM.SPACIOUS FAMILY ROOM & MUCH MUCH MORE.PLEASE REMOVE YOUR SHOES BEFORE ENTERING. WASHER AND DRYER INCLUDED. CLOSE TO MISSION VIEJO LAKE AMENITIES! TO VIEW OR QUESTIONS CALL 949-887-9095 OR EMAIL:patty@pattykarimi.com

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27461 LA CABRA have any available units?
27461 LA CABRA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Viejo, CA.
What amenities does 27461 LA CABRA have?
Some of 27461 LA CABRA's amenities include in unit laundry, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27461 LA CABRA currently offering any rent specials?
27461 LA CABRA isn't currently offering any rent specials.
Is 27461 LA CABRA pet-friendly?
No, 27461 LA CABRA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mission Viejo.
Does 27461 LA CABRA offer parking?
Yes, 27461 LA CABRA does offer parking.
Does 27461 LA CABRA have units with washers and dryers?
Yes, 27461 LA CABRA offers units with in unit laundry.
Does 27461 LA CABRA have a pool?
No, 27461 LA CABRA does not have a pool.
Does 27461 LA CABRA have accessible units?
No, 27461 LA CABRA does not have accessible units.
Does 27461 LA CABRA have units with dishwashers?
No, 27461 LA CABRA does not have units with dishwashers.
Does 27461 LA CABRA have units with air conditioning?
No, 27461 LA CABRA does not have units with air conditioning.
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