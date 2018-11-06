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26985 Durango Lane
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26985 Durango Lane

26985 Durango Lane · No Longer Available
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Location

26985 Durango Lane, Mission Viejo, CA 92691

Amenities

garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
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recently renovated
Property Amenities
parking
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VERY LARGE HOME - COULD BE A FIVE BEDROOM IF SO DESIRED. APPROXIMATELY 3900 SQUARE FEET IN QUIET INTERIOR TRACT LOCATION AND REMODELED AND EXPANDED FROM ORIGINAL FLOOR PLAN. REMODELED KITCHEN GREAT FOR LARGE FAMILY HOUSING. VERY LARGE FAMILY ROOM AND TWO FIREPLACE ON FIRST FLOOR AND ONE UPSTAIRS IN MASTER BEDROOM. VERY LARGE MASTER BEDROOM AND SITTING AREA THAT CAN BE USED AS AN OFFICE. LARGE BACKYARD WITH ARTIFICIAL TURF GRASS AND HUGH PLANTER AREA IN BACK YARD. HAS PLENTY OF STORAGE IN THE 3 CAR GARAGE. MEMBERSHIP TO LAKE MISSION VIEJO INCLUDEDDAND HAS GOOD HIGHLY RATED SCHOOLS. ONE ELEMENTARY SCHOOL WITHIN 4 BLOCK WALKING DISTANCE. LOTS OF SPACE FOR BACKYARD PARTY.

CONTACT LOU JENKINS AS AGENT 949-230-6848

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26985 Durango Lane have any available units?
26985 Durango Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Viejo, CA.
Is 26985 Durango Lane currently offering any rent specials?
26985 Durango Lane is not currently offering any rent specials.
Is 26985 Durango Lane pet-friendly?
No, 26985 Durango Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mission Viejo.
Does 26985 Durango Lane offer parking?
Yes, 26985 Durango Lane offers parking.
Does 26985 Durango Lane have units with washers and dryers?
No, 26985 Durango Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 26985 Durango Lane have a pool?
No, 26985 Durango Lane does not have a pool.
Does 26985 Durango Lane have accessible units?
No, 26985 Durango Lane does not have accessible units.
Does 26985 Durango Lane have units with dishwashers?
No, 26985 Durango Lane does not have units with dishwashers.
Does 26985 Durango Lane have units with air conditioning?
No, 26985 Durango Lane does not have units with air conditioning.
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