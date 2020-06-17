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Laguna Beach, CA
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795 Bluebird Canyon Drive
Last updated April 11 2019 at 2:06 AM

795 Bluebird Canyon Drive

795 Bluebird Canyon Drive · No Longer Available
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Location

795 Bluebird Canyon Drive, Laguna Beach, CA 92651
Woods Cove

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 795 Bluebird Canyon Drive have any available units?
795 Bluebird Canyon Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 795 Bluebird Canyon Drive have?
Some of 795 Bluebird Canyon Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 795 Bluebird Canyon Drive currently offering any rent specials?
795 Bluebird Canyon Drive is not currently offering any rent specials.
Is 795 Bluebird Canyon Drive pet-friendly?
No, 795 Bluebird Canyon Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 795 Bluebird Canyon Drive offer parking?
Yes, 795 Bluebird Canyon Drive offers parking.
Does 795 Bluebird Canyon Drive have units with washers and dryers?
No, 795 Bluebird Canyon Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 795 Bluebird Canyon Drive have a pool?
No, 795 Bluebird Canyon Drive does not have a pool.
Does 795 Bluebird Canyon Drive have accessible units?
No, 795 Bluebird Canyon Drive does not have accessible units.
Does 795 Bluebird Canyon Drive have units with dishwashers?
Yes, 795 Bluebird Canyon Drive has units with dishwashers.
Does 795 Bluebird Canyon Drive have units with air conditioning?
No, 795 Bluebird Canyon Drive does not have units with air conditioning.
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