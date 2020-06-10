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Laguna Beach, CA
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64 Blue Lagoon
Last updated May 29 2020 at 11:08 AM

64 Blue Lagoon

64 Blue Lagoon · No Longer Available
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Location

64 Blue Lagoon, Laguna Beach, CA 92651
Montage

Amenities

patio / balcony
dishwasher
carport
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
extra storage
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
hot tub
tennis court
BEAUTIFUL OCEAN VIEW 2 BEDROOM 2 BATH BLUE LAGOON VILLA (END UNIT) AVAILABLE FOR LONG TERM LEASE......ONLY A FEW STEPS TO THE BEACH. OFFERED UNFURNISHED THIS VILLA HAS AN UPGRADED EUROPEAN STYLE KITCHEN WITH SUBZERO REFRIGERATOR, AN OPEN FLOOR PLAN WITH WOOD AND TILE FLOORING THROUGHOUT. ENJOY OCEAN VIEWS FROM THE MIDDLE LEVEL AS WELL AS MASTER BEDROOM. LAUNDRY AREA ON THE GROUND FLOOR WITH EXTRA STORAGE CABINETS. LISTEN TO THE SOUNDS OF SURF AND ENJOY EVENING SUNSETS FROM YOUR LIVING ROOM WITH LARGE SLIDING WINDOWS THAT BRING THE REFRESHING SALT AIR IN. THE BACKYARD PATIO/DECK AREA ENJOYS MORNING SUN AND IS PERFECT FOR EVENING BBQ'S. LOTS OF NATURAL LIGHT. THE CARPORT DIRECTLY UNDER VILLA HAS SPACE FOR 2 VEHICLES. THE VILLAS AT BLUE LAGOON IS A 119 UNIT PLANNED UNIT DEVELOPMENT ADJACENT TO MONTAGE RESORT AND SPA TO THE SOUTH AND THE GATED COMMUNITY OF LAGUNITA AND VICTORIA BEACH TO THE NORTH. COMMUNITY AMENITIES INCLUDE 2 POOLS HEATED YEAR ROUND, ONE INCLUDING AN OUTDOOR KITCHEN CABANA AREA, A COMMUNITY TENNIS COURT, A NEW FITNESS CENTER AND 2 COMMUNITY ROOMS LOCATED ON THE SEAWALL. A TROLLEY STOP ON PCH WILL TAKE YOU TO LAGUNA'S WORLD-RENOWNED RESTAURANTS, SHOPPING AND ART GALLERIES AVOIDING PARKING HASSLES AND TRAFFIC. IN THE SUMMER MONTHS, THE FAMOUS PAGEANT OF THE MASTERS, ART AND SAWDUST FESTIVALS ARE HERE FOR YOUR CULTURAL EXPERIENCE. RESORT STYLE LIVING AT ITS BEST! CALL OR TEXT STEVE BROWN FOR A PRIVATE SHOWING AT (949) 412-0688.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 64 Blue Lagoon have any available units?
64 Blue Lagoon doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 64 Blue Lagoon have?
Some of 64 Blue Lagoon's amenities include patio / balcony, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 64 Blue Lagoon currently offering any rent specials?
64 Blue Lagoon is not currently offering any rent specials.
Is 64 Blue Lagoon pet-friendly?
No, 64 Blue Lagoon is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 64 Blue Lagoon offer parking?
Yes, 64 Blue Lagoon offers parking.
Does 64 Blue Lagoon have units with washers and dryers?
No, 64 Blue Lagoon does not offer units with in unit laundry.
Does 64 Blue Lagoon have a pool?
Yes, 64 Blue Lagoon has a pool.
Does 64 Blue Lagoon have accessible units?
No, 64 Blue Lagoon does not have accessible units.
Does 64 Blue Lagoon have units with dishwashers?
Yes, 64 Blue Lagoon has units with dishwashers.
Does 64 Blue Lagoon have units with air conditioning?
No, 64 Blue Lagoon does not have units with air conditioning.
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