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Laguna Beach, CA
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3 Blue Lagoon
Last updated March 27 2019 at 1:28 PM

3 Blue Lagoon

3 Blue Lagoon · No Longer Available
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Location

3 Blue Lagoon, Laguna Beach, CA 92651
Montage

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
hot tub
tennis court
BEAUTIFUL OCEAN VIEW 2 BEDROOM 2 BATH BLUE LAGOON VILLA AVAILABLE FOR YEARLY RENTAL. VILLA HAS RECENTLY BEEN REFURBISHED WITH A GORGEOUS NEW KITCHEN, FEATURING STAINLESS APPLIANCES AND CARRARA MARBLE COUNTERS. SELECT FURNISHINGS ARE AVAILABLE FOR USE IN THE RENTAL. BRAND NEW REFRIGERATOR, WASHER, AND DRYER ARE INCLUDED. CRISP WHITE NEW PAINT THROUGHOUT THE VILLA. FULL LAUNDRY WITH AMPLE STORAGE IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR. ENJOY EVENING SUNSETS AND OCEAN BREEZES FROM YOUR OCEAN VIEW LIVING ROOM AND MASTER SUITE. THIS VILLA IS LOCATED JUST ABOVE THE UPPER POOL, CABANA AND TENNIS COURT AND ONLY A SHORT 2 MINUTE WALK TO THE BEACH. A TROLLEY STOP ON PCH WILL TAKE YOU TO LAGUNA'S WORLD-RENOWNED RESTAURANTS, SHOPPING AND ART GALLERIES AVOIDING PARKING HASSLES AND TRAFFIC. IN THE SUMMER MONTHS, THE FAMOUS PAGEANT OF THE MASTERS, ART AND SAWDUST FESTIVALS ARE HERE FOR YOUR CULTURAL EXPERIENCE. THE VILLAS AT BLUE LAGOON IS A 119 UNIT PLANNED UNIT DEVELOPMENT (PUD) LOCATED ADJACENT TO THE RENOWN MONTAGE RESORT AND SPA TO THE SOUTH AND THE GATED COMMUNITY OF LAGUNITA AND FAMOUS VICTORIA BEACH TO THE NORTH. AMENITIES INCLUDE TWO (2) POOLS, ONE WITH A CABANA AND KITCHEN FACILITY, TENNIS COURT, TWO (2) COMMUNITY ROOMS ON THE SEAWALL, PRIVATE BEACH AND TROPICALLY LANDSCAPED GROUNDS THROUGHOUT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3 Blue Lagoon have any available units?
3 Blue Lagoon doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 3 Blue Lagoon have?
Some of 3 Blue Lagoon's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3 Blue Lagoon currently offering any rent specials?
3 Blue Lagoon is not currently offering any rent specials.
Is 3 Blue Lagoon pet-friendly?
No, 3 Blue Lagoon is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 3 Blue Lagoon offer parking?
Yes, 3 Blue Lagoon offers parking.
Does 3 Blue Lagoon have units with washers and dryers?
Yes, 3 Blue Lagoon offers units with in unit laundry.
Does 3 Blue Lagoon have a pool?
Yes, 3 Blue Lagoon has a pool.
Does 3 Blue Lagoon have accessible units?
No, 3 Blue Lagoon does not have accessible units.
Does 3 Blue Lagoon have units with dishwashers?
Yes, 3 Blue Lagoon has units with dishwashers.
Does 3 Blue Lagoon have units with air conditioning?
No, 3 Blue Lagoon does not have units with air conditioning.
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