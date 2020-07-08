3 Blue Lagoon

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BEAUTIFUL OCEAN VIEW 2 BEDROOM 2 BATH BLUE LAGOON VILLA AVAILABLE FOR YEARLY RENTAL. VILLA HAS RECENTLY BEEN REFURBISHED WITH A GORGEOUS NEW KITCHEN, FEATURING STAINLESS APPLIANCES AND CARRARA MARBLE COUNTERS. SELECT FURNISHINGS ARE AVAILABLE FOR USE IN THE RENTAL. BRAND NEW REFRIGERATOR, WASHER, AND DRYER ARE INCLUDED. CRISP WHITE NEW PAINT THROUGHOUT THE VILLA. FULL LAUNDRY WITH AMPLE STORAGE IS LOCATED ON THE GROUND FLOOR. ENJOY EVENING SUNSETS AND OCEAN BREEZES FROM YOUR OCEAN VIEW LIVING ROOM AND MASTER SUITE. THIS VILLA IS LOCATED JUST ABOVE THE UPPER POOL, CABANA AND TENNIS COURT AND ONLY A SHORT 2 MINUTE WALK TO THE BEACH. A TROLLEY STOP ON PCH WILL TAKE YOU TO LAGUNA'S WORLD-RENOWNED RESTAURANTS, SHOPPING AND ART GALLERIES AVOIDING PARKING HASSLES AND TRAFFIC. IN THE SUMMER MONTHS, THE FAMOUS PAGEANT OF THE MASTERS, ART AND SAWDUST FESTIVALS ARE HERE FOR YOUR CULTURAL EXPERIENCE. THE VILLAS AT BLUE LAGOON IS A 119 UNIT PLANNED UNIT DEVELOPMENT (PUD) LOCATED ADJACENT TO THE RENOWN MONTAGE RESORT AND SPA TO THE SOUTH AND THE GATED COMMUNITY OF LAGUNITA AND FAMOUS VICTORIA BEACH TO THE NORTH. AMENITIES INCLUDE TWO (2) POOLS, ONE WITH A CABANA AND KITCHEN FACILITY, TENNIS COURT, TWO (2) COMMUNITY ROOMS ON THE SEAWALL, PRIVATE BEACH AND TROPICALLY LANDSCAPED GROUNDS THROUGHOUT.