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La Habra, CA
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810 W Lambert Road
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810 W Lambert Road

810 West Lambert Road · No Longer Available
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Location

810 West Lambert Road, La Habra, CA 90631
La Habra City

Amenities

garage
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media room
Unit Amenities
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 810 W Lambert Road have any available units?
810 W Lambert Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in La Habra, CA.
What amenities does 810 W Lambert Road have?
Some of 810 W Lambert Road's amenities include garage, pool, and hot tub. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 810 W Lambert Road currently offering any rent specials?
810 W Lambert Road is not currently offering any rent specials.
Is 810 W Lambert Road pet-friendly?
No, 810 W Lambert Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in La Habra.
Does 810 W Lambert Road offer parking?
Yes, 810 W Lambert Road offers parking.
Does 810 W Lambert Road have units with washers and dryers?
No, 810 W Lambert Road does not offer units with in unit laundry.
Does 810 W Lambert Road have a pool?
Yes, 810 W Lambert Road has a pool.
Does 810 W Lambert Road have accessible units?
No, 810 W Lambert Road does not have accessible units.
Does 810 W Lambert Road have units with dishwashers?
No, 810 W Lambert Road does not have units with dishwashers.
Does 810 W Lambert Road have units with air conditioning?
No, 810 W Lambert Road does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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