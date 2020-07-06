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Escondido, CA
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405 West 2nd Avenue
Last updated April 16 2020 at 7:30 PM

405 West 2nd Avenue

405 West Second Avenue · No Longer Available
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Location

405 West Second Avenue, Escondido, CA 92025
Central Escondido

Amenities

w/d hookup
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
extra storage
microwave
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
media room
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ONE YEAR LEASE. TENANT PAYS ALL UTILITIES. NO SMOKING. NO PETS.

PLEASE CALL US AT 619-550-7876 OR 619-229-2440 TO SCHEDULE AN APPOINTMENT FOR A PRIVATE VIEWING.

LEASING@CSPMINC.NET

Information provided is deemed reliable, though not guaranteed.

Rental Terms: Rent: $2,195, Application Fee: $45, Security Deposit: $2,400, Available Now

Pet Policy: Cats not allowed, Dogs not allowed
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 405 West 2nd Avenue have any available units?
405 West 2nd Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Escondido, CA.
How much is rent in Escondido, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Escondido Rent Report.
What amenities does 405 West 2nd Avenue have?
Some of 405 West 2nd Avenue's amenities include w/d hookup, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 405 West 2nd Avenue currently offering any rent specials?
405 West 2nd Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 405 West 2nd Avenue pet-friendly?
No, 405 West 2nd Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Escondido.
Does 405 West 2nd Avenue offer parking?
No, 405 West 2nd Avenue does not offer parking.
Does 405 West 2nd Avenue have units with washers and dryers?
No, 405 West 2nd Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 405 West 2nd Avenue have a pool?
No, 405 West 2nd Avenue does not have a pool.
Does 405 West 2nd Avenue have accessible units?
No, 405 West 2nd Avenue does not have accessible units.
Does 405 West 2nd Avenue have units with dishwashers?
Yes, 405 West 2nd Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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