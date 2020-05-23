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Dana Point, CA
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35827 Beach Road
Last updated May 24 2020 at 2:54 PM

35827 Beach Road

35827 Beach Road · No Longer Available
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Location

35827 Beach Road, Dana Point, CA 92624

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
ceiling fan
basketball court
hot tub
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
parking
garage
guest parking
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 12 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 35827 Beach Road have any available units?
35827 Beach Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 35827 Beach Road have?
Some of 35827 Beach Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 35827 Beach Road currently offering any rent specials?
35827 Beach Road is not currently offering any rent specials.
Is 35827 Beach Road pet-friendly?
No, 35827 Beach Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 35827 Beach Road offer parking?
Yes, 35827 Beach Road offers parking.
Does 35827 Beach Road have units with washers and dryers?
No, 35827 Beach Road does not offer units with in unit laundry.
Does 35827 Beach Road have a pool?
No, 35827 Beach Road does not have a pool.
Does 35827 Beach Road have accessible units?
No, 35827 Beach Road does not have accessible units.
Does 35827 Beach Road have units with dishwashers?
Yes, 35827 Beach Road has units with dishwashers.
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