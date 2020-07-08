34264 Camino Capistrano #105 - 1

Amenities
BEAUTIFULLY UPGRADED 2 BEDROOM 2 BATHROOM CONDO IN DANA POINT. WALK TO THE HARBOR, RESTAURANTS, SHOPS AND FAMOUS DOHENY STATE BEACH. GRANITE COUNTER-TOPS, HARDWOOD FLOORS, ECO-FRIENDLY WASHER AND DRYER, REFRIGERATOR, OVEN AND BRAND NEW MICROWAVE INCLUDED. *OWNER WILL CONSIDER 1 SMALL PET. * OWNER HAS PUT A PORTABLE A/C UNIT IN THE HOME*
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