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Dana Point, CA
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34264 Camino Capistrano #105 - 1
Last updated June 2 2020 at 11:00 AM

34264 Camino Capistrano #105 - 1

34264 Camino Capistrano · No Longer Available
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Location

34264 Camino Capistrano, Dana Point, CA 92624

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
pool
BEAUTIFULLY UPGRADED 2 BEDROOM 2 BATHROOM CONDO IN DANA POINT. WALK TO THE HARBOR, RESTAURANTS, SHOPS AND FAMOUS DOHENY STATE BEACH. GRANITE COUNTER-TOPS, HARDWOOD FLOORS, ECO-FRIENDLY WASHER AND DRYER, REFRIGERATOR, OVEN AND BRAND NEW MICROWAVE INCLUDED. *OWNER WILL CONSIDER 1 SMALL PET. * OWNER HAS PUT A PORTABLE A/C UNIT IN THE HOME*
BEAUTIFULLY UPGRADED 2 BEDROOM 2 BATHROOM CONDO IN DANA POINT. WALK TO THE HARBOR, RESTAURANTS, SHOPS AND FAMOUS DOHENY STATE BEACH. GRANITE COUNTER-TOPS, HARDWOOD FLOORS, ECO-FRIENDLY WASHER AND DRYER, REFRIGERATOR, OVEN AND BRAND NEW MICROWAVE INCLUDED. *OWNER WILL CONSIDER 1 SMALL PET. *OWNER HAS PUT A PORTABLE A/C UNIT IN THE HOME*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 34264 Camino Capistrano #105 - 1 have any available units?
34264 Camino Capistrano #105 - 1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 34264 Camino Capistrano #105 - 1 have?
Some of 34264 Camino Capistrano #105 - 1's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 34264 Camino Capistrano #105 - 1 currently offering any rent specials?
34264 Camino Capistrano #105 - 1 is not currently offering any rent specials.
Is 34264 Camino Capistrano #105 - 1 pet-friendly?
Yes, 34264 Camino Capistrano #105 - 1 is pet friendly.
Does 34264 Camino Capistrano #105 - 1 offer parking?
No, 34264 Camino Capistrano #105 - 1 does not offer parking.
Does 34264 Camino Capistrano #105 - 1 have units with washers and dryers?
Yes, 34264 Camino Capistrano #105 - 1 offers units with in unit laundry.
Does 34264 Camino Capistrano #105 - 1 have a pool?
Yes, 34264 Camino Capistrano #105 - 1 has a pool.
Does 34264 Camino Capistrano #105 - 1 have accessible units?
No, 34264 Camino Capistrano #105 - 1 does not have accessible units.
Does 34264 Camino Capistrano #105 - 1 have units with dishwashers?
No, 34264 Camino Capistrano #105 - 1 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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