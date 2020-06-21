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26832 Calle Hermosa
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26832 Calle Hermosa

26832 Calle Hermosa · (949) 547-6138
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Location

26832 Calle Hermosa, Dana Point, CA 92624

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$7,000

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5 Bed · 5 Bath · 4169 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26832 Calle Hermosa have any available units?
26832 Calle Hermosa has a unit available for $7,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 26832 Calle Hermosa have?
Some of 26832 Calle Hermosa's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26832 Calle Hermosa currently offering any rent specials?
26832 Calle Hermosa isn't currently offering any rent specials.
Is 26832 Calle Hermosa pet-friendly?
No, 26832 Calle Hermosa is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 26832 Calle Hermosa offer parking?
Yes, 26832 Calle Hermosa does offer parking.
Does 26832 Calle Hermosa have units with washers and dryers?
No, 26832 Calle Hermosa does not offer units with in unit laundry.
Does 26832 Calle Hermosa have a pool?
No, 26832 Calle Hermosa does not have a pool.
Does 26832 Calle Hermosa have accessible units?
No, 26832 Calle Hermosa does not have accessible units.
Does 26832 Calle Hermosa have units with dishwashers?
Yes, 26832 Calle Hermosa has units with dishwashers.
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