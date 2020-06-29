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Chino Hills, CA
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13104 Glen Court
Last updated May 19 2020 at 9:06 AM

13104 Glen Court

13104 Glen Court · No Longer Available
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Location

13104 Glen Court, Chino Hills, CA 91709

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
walk in closets
pool
air conditioning
hot tub
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
patio / balcony
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
pool
hot tub
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DISTANCE* EASY ACCESS TO FREEWAY 71, 60, AND 57. COME VISIT US TODAY! Owner pay for HOA No Pet.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13104 Glen Court have any available units?
13104 Glen Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chino Hills, CA.
How much is rent in Chino Hills, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chino Hills Rent Report.
What amenities does 13104 Glen Court have?
Some of 13104 Glen Court's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13104 Glen Court currently offering any rent specials?
13104 Glen Court is not currently offering any rent specials.
Is 13104 Glen Court pet-friendly?
No, 13104 Glen Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chino Hills.
Does 13104 Glen Court offer parking?
No, 13104 Glen Court does not offer parking.
Does 13104 Glen Court have units with washers and dryers?
No, 13104 Glen Court does not offer units with in unit laundry.
Does 13104 Glen Court have a pool?
Yes, 13104 Glen Court has a pool.
Does 13104 Glen Court have accessible units?
No, 13104 Glen Court does not have accessible units.
Does 13104 Glen Court have units with dishwashers?
No, 13104 Glen Court does not have units with dishwashers.
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How much should you be paying for rent?

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