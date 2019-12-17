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Beverly Hills, CA
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717 North DOHENY Drive
Last updated December 17 2019 at 5:23 AM

717 North DOHENY Drive

717 North Doheny Drive · No Longer Available
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Location

717 North Doheny Drive, Beverly Hills, CA 90210
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 717 North DOHENY Drive have any available units?
717 North DOHENY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 717 North DOHENY Drive have?
Some of 717 North DOHENY Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 717 North DOHENY Drive currently offering any rent specials?
717 North DOHENY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 717 North DOHENY Drive pet-friendly?
No, 717 North DOHENY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 717 North DOHENY Drive offer parking?
Yes, 717 North DOHENY Drive offers parking.
Does 717 North DOHENY Drive have units with washers and dryers?
Yes, 717 North DOHENY Drive offers units with in unit laundry.
Does 717 North DOHENY Drive have a pool?
No, 717 North DOHENY Drive does not have a pool.
Does 717 North DOHENY Drive have accessible units?
No, 717 North DOHENY Drive does not have accessible units.
Does 717 North DOHENY Drive have units with dishwashers?
Yes, 717 North DOHENY Drive has units with dishwashers.
Does 717 North DOHENY Drive have units with air conditioning?
No, 717 North DOHENY Drive does not have units with air conditioning.
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