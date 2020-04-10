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324 South WETHERLY Drive
Last updated April 10 2020 at 9:59 PM

324 South WETHERLY Drive

324 South Wetherly Drive · No Longer Available
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Location

324 South Wetherly Drive, Beverly Hills, CA 90211
Beverly Hills

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 324 South WETHERLY Drive have any available units?
324 South WETHERLY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Beverly Hills, CA.
What amenities does 324 South WETHERLY Drive have?
Some of 324 South WETHERLY Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 324 South WETHERLY Drive currently offering any rent specials?
324 South WETHERLY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 324 South WETHERLY Drive pet-friendly?
No, 324 South WETHERLY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Beverly Hills.
Does 324 South WETHERLY Drive offer parking?
Yes, 324 South WETHERLY Drive offers parking.
Does 324 South WETHERLY Drive have units with washers and dryers?
Yes, 324 South WETHERLY Drive offers units with in unit laundry.
Does 324 South WETHERLY Drive have a pool?
No, 324 South WETHERLY Drive does not have a pool.
Does 324 South WETHERLY Drive have accessible units?
No, 324 South WETHERLY Drive does not have accessible units.
Does 324 South WETHERLY Drive have units with dishwashers?
Yes, 324 South WETHERLY Drive has units with dishwashers.
Does 324 South WETHERLY Drive have units with air conditioning?
No, 324 South WETHERLY Drive does not have units with air conditioning.
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