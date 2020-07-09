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Tempe, AZ
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1104 E GENEVA Drive
Last updated May 29 2020 at 11:07 AM

1104 E GENEVA Drive

1104 East Geneva Drive · No Longer Available
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Location

1104 East Geneva Drive, Tempe, AZ 85282
Rural-Geneva

Amenities

granite counters
recently renovated
stainless steel
air conditioning
fireplace
microwave
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
granite counters
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
NEWLY RENOVATED 5 BEDROOM HOME FEATURING GRANITE THROUGHOUT THE HOME, STAINLESS STEEL APPLIANCES, SIDE BY SIDE FRIDGE, BUILT-IN MICROWAVE, NEW CARPET AND TILE FLOORS, FRESH INTERIOR PAINT, AND OVER 2,000 SQUARE FEET OF LIVING SPACE. THIS HOME FEATURES A LARGE MASTER BEDROOM WITH DIRECT ACCESS TO THE BACK YARD WHICH HAS 5 FULL GROWN SAGUAROS. MASTER BATH HAS DUAL VANITIES AND TONS OF STORAGE SPACE. BRAND NEW DUAL PANE WINDOWS AND A NEWER A/C UNIT MAKE THIS A COOL AND INVITING HOME. CORNER LOT FEATURES AN R/V GATE FOR BOAT OR R/V STORAGE IF NEEDED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1104 E GENEVA Drive have any available units?
1104 E GENEVA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1104 E GENEVA Drive have?
Some of 1104 E GENEVA Drive's amenities include granite counters, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1104 E GENEVA Drive currently offering any rent specials?
1104 E GENEVA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1104 E GENEVA Drive pet-friendly?
No, 1104 E GENEVA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1104 E GENEVA Drive offer parking?
No, 1104 E GENEVA Drive does not offer parking.
Does 1104 E GENEVA Drive have units with washers and dryers?
No, 1104 E GENEVA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1104 E GENEVA Drive have a pool?
No, 1104 E GENEVA Drive does not have a pool.
Does 1104 E GENEVA Drive have accessible units?
No, 1104 E GENEVA Drive does not have accessible units.
Does 1104 E GENEVA Drive have units with dishwashers?
No, 1104 E GENEVA Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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