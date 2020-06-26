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Surprise, AZ
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27352 N 175TH Drive
Last updated June 11 2019 at 2:24 AM

27352 N 175TH Drive

27352 N 175th Dr · No Longer Available
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Location

27352 N 175th Dr, Surprise, AZ 85387

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27352 N 175TH Drive have any available units?
27352 N 175TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 27352 N 175TH Drive have?
Some of 27352 N 175TH Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27352 N 175TH Drive currently offering any rent specials?
27352 N 175TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 27352 N 175TH Drive pet-friendly?
No, 27352 N 175TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 27352 N 175TH Drive offer parking?
Yes, 27352 N 175TH Drive offers parking.
Does 27352 N 175TH Drive have units with washers and dryers?
No, 27352 N 175TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 27352 N 175TH Drive have a pool?
No, 27352 N 175TH Drive does not have a pool.
Does 27352 N 175TH Drive have accessible units?
No, 27352 N 175TH Drive does not have accessible units.
Does 27352 N 175TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 27352 N 175TH Drive has units with dishwashers.
Does 27352 N 175TH Drive have units with air conditioning?
No, 27352 N 175TH Drive does not have units with air conditioning.
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