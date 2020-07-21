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Surprise, AZ
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17616 W CARIBBEAN Lane
Last updated March 24 2020 at 5:18 AM

17616 W CARIBBEAN Lane

17616 West Caribbean Lane · No Longer Available
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Location

17616 West Caribbean Lane, Surprise, AZ 85388
Sierra Montana

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17616 W CARIBBEAN Lane have any available units?
17616 W CARIBBEAN Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 17616 W CARIBBEAN Lane have?
Some of 17616 W CARIBBEAN Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17616 W CARIBBEAN Lane currently offering any rent specials?
17616 W CARIBBEAN Lane is not currently offering any rent specials.
Is 17616 W CARIBBEAN Lane pet-friendly?
No, 17616 W CARIBBEAN Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 17616 W CARIBBEAN Lane offer parking?
Yes, 17616 W CARIBBEAN Lane offers parking.
Does 17616 W CARIBBEAN Lane have units with washers and dryers?
Yes, 17616 W CARIBBEAN Lane offers units with in unit laundry.
Does 17616 W CARIBBEAN Lane have a pool?
Yes, 17616 W CARIBBEAN Lane has a pool.
Does 17616 W CARIBBEAN Lane have accessible units?
No, 17616 W CARIBBEAN Lane does not have accessible units.
Does 17616 W CARIBBEAN Lane have units with dishwashers?
Yes, 17616 W CARIBBEAN Lane has units with dishwashers.
Does 17616 W CARIBBEAN Lane have units with air conditioning?
No, 17616 W CARIBBEAN Lane does not have units with air conditioning.
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