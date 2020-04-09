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Surprise, AZ
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16406 W CORTEZ Street
Last updated May 15 2020 at 11:51 PM

16406 W CORTEZ Street

16406 West Cortez Street · No Longer Available
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Location

16406 West Cortez Street, Surprise, AZ 85388
Sycamore Estates

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
garage
BEAUTIFUL THREE BEDROOM HOME IN SYCAMORE FARMS COMMUNITY! NEIGHBORS THE PARK ON BACK & SIDE OF HOUSE - VERY PRIVATE LOT. MASTER SPLIT FLOOR PLAN. TILE IN HIGH TRAFFIC AREAS. THE KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTER TOPS, CHERRY CABINETRY, CENTER ISLAND & STAINLESS STEELE APPLIANCES. OTHER FEAUTURES INCLUDE SURROUND SOUND SPEAKERS, BUILT-IN GAS GRILL, 3rd CAR TANDEM GARAGE WITH CABINET SPACE, SECURITY FRONT DOOR & GRASS BACKYARD. HURRY, THIS ONE WON'T LAST LONG. THERE IS A $100.00 NON-REFUNDABLE ADMINISTRATION FEE DUE WITH THE FIRST MONTH'S RENT. NO SMOKING IS ALLOWED IN THE HOUSE OR GARAGE. PET DEPOSIT IS CHARGED PER PET - RESTRICTED DOG BREEDS ARE NOT PERMITTED.$55 APPLICATION FEE PER PERSON. ANY ADULTS OTHER THAN THE MAIN APPLICANTS NEED TO SUBMIT THE BACKGROUND CHECK FORM & $25 FEE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16406 W CORTEZ Street have any available units?
16406 W CORTEZ Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 16406 W CORTEZ Street have?
Some of 16406 W CORTEZ Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16406 W CORTEZ Street currently offering any rent specials?
16406 W CORTEZ Street is not currently offering any rent specials.
Is 16406 W CORTEZ Street pet-friendly?
Yes, 16406 W CORTEZ Street is pet friendly.
Does 16406 W CORTEZ Street offer parking?
Yes, 16406 W CORTEZ Street offers parking.
Does 16406 W CORTEZ Street have units with washers and dryers?
No, 16406 W CORTEZ Street does not offer units with in unit laundry.
Does 16406 W CORTEZ Street have a pool?
No, 16406 W CORTEZ Street does not have a pool.
Does 16406 W CORTEZ Street have accessible units?
No, 16406 W CORTEZ Street does not have accessible units.
Does 16406 W CORTEZ Street have units with dishwashers?
Yes, 16406 W CORTEZ Street has units with dishwashers.
Does 16406 W CORTEZ Street have units with air conditioning?
No, 16406 W CORTEZ Street does not have units with air conditioning.
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