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Surprise, AZ
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15962 W AUTUMN SAGE Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

15962 W AUTUMN SAGE Drive

15962 West Autumn Sage Drive · No Longer Available
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Location

15962 West Autumn Sage Drive, Surprise, AZ 85374
Sun City Grand

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
pool
garage
tennis court
PROPERTY IS RENTED JANUARY - MAY 2019. OWNER WOULD LIKE TO SECURE A LONG TERM RENTAL STARTING MAY 15, 2019 - MINIMUM ONE YEAR. ENJOY YOUR LONG TERM RENTAL IN THIS GREAT KIVA MODEL LOCATED IN SUN CITY GRAND. PROPERTY IS CLEAN & WELL MAINTAINED, FRESHLY PAINTED & READY FOR YOU TO ENJOY YOUR STAY. THE HOME OFFERS 2 BDRMS, 1.75 BATHS, 2 CAR GARAGE & ALL OF THE AMENITIES SUN CITY GRAND HAS TO OFFER: TWO BEAUTIFUL RECREATION CENTERS WITH SWIMMING POOLS & SPAS, 4 GOLF COURSES, EXERCISE FACILITIES, TENNIS COURTS & NUMEROUS SOCIAL CLUBS & CRAFT FACILITIES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15962 W AUTUMN SAGE Drive have any available units?
15962 W AUTUMN SAGE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 15962 W AUTUMN SAGE Drive have?
Some of 15962 W AUTUMN SAGE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15962 W AUTUMN SAGE Drive currently offering any rent specials?
15962 W AUTUMN SAGE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 15962 W AUTUMN SAGE Drive pet-friendly?
No, 15962 W AUTUMN SAGE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 15962 W AUTUMN SAGE Drive offer parking?
Yes, 15962 W AUTUMN SAGE Drive offers parking.
Does 15962 W AUTUMN SAGE Drive have units with washers and dryers?
No, 15962 W AUTUMN SAGE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 15962 W AUTUMN SAGE Drive have a pool?
Yes, 15962 W AUTUMN SAGE Drive has a pool.
Does 15962 W AUTUMN SAGE Drive have accessible units?
No, 15962 W AUTUMN SAGE Drive does not have accessible units.
Does 15962 W AUTUMN SAGE Drive have units with dishwashers?
Yes, 15962 W AUTUMN SAGE Drive has units with dishwashers.
Does 15962 W AUTUMN SAGE Drive have units with air conditioning?
No, 15962 W AUTUMN SAGE Drive does not have units with air conditioning.
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