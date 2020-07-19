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Surprise, AZ
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15125 W ELKO Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

15125 W ELKO Drive

15125 West Elko Drive · No Longer Available
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Location

15125 West Elko Drive, Surprise, AZ 85374
Kingswood Parke

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15125 W ELKO Drive have any available units?
15125 W ELKO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 15125 W ELKO Drive have?
Some of 15125 W ELKO Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15125 W ELKO Drive currently offering any rent specials?
15125 W ELKO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 15125 W ELKO Drive pet-friendly?
Yes, 15125 W ELKO Drive is pet friendly.
Does 15125 W ELKO Drive offer parking?
Yes, 15125 W ELKO Drive offers parking.
Does 15125 W ELKO Drive have units with washers and dryers?
No, 15125 W ELKO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 15125 W ELKO Drive have a pool?
No, 15125 W ELKO Drive does not have a pool.
Does 15125 W ELKO Drive have accessible units?
No, 15125 W ELKO Drive does not have accessible units.
Does 15125 W ELKO Drive have units with dishwashers?
Yes, 15125 W ELKO Drive has units with dishwashers.
Does 15125 W ELKO Drive have units with air conditioning?
No, 15125 W ELKO Drive does not have units with air conditioning.
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