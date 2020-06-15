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13349 N FOUNDERS PARK Boulevard
Last updated June 28 2019 at 2:04 AM

13349 N FOUNDERS PARK Boulevard

13349 North Founders Park Boulevard · (602) 942-4200
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Location

13349 North Founders Park Boulevard, Surprise, AZ 85379
Marley Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,795

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4 Bed · 3 Bath · 2607 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
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patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard have any available units?
13349 N FOUNDERS PARK Boulevard has a unit available for $1,795 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard have?
Some of 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard currently offering any rent specials?
13349 N FOUNDERS PARK Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard pet-friendly?
No, 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surprise.
Does 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard offer parking?
Yes, 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard does offer parking.
Does 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard have units with washers and dryers?
No, 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard have a pool?
Yes, 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard has a pool.
Does 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard have accessible units?
No, 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard does not have accessible units.
Does 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard has units with dishwashers.
Does 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard have units with air conditioning?
No, 13349 N FOUNDERS PARK Boulevard does not have units with air conditioning.
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