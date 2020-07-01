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Surprise, AZ
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12920 N. 142nd Lane
Last updated April 4 2020 at 5:09 AM

12920 N. 142nd Lane

12920 North 142nd Lane · No Longer Available
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Location

12920 North 142nd Lane, Surprise, AZ 85379
Veramonte

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
granite counters
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
MOUNTAIN VIEWS!! WITH LOTS OF UPGRADES! - **A MUST SEE** BEAUTIFUL HOME WITH MANY UPGRADES AND NO NEIGHBORS BEHIND YOU, ONLY MOUNTAIN VIEWS! VAULTED CEILINGS, POT SHELVES, ARCHES AND DESIGNER PAINT. CEILING FANS, 18'' CUSTOM TILE, 2'' BLINDS AND UPGRADED CARPET. THE LIVING ROOM HAS A BUILT-IN ENTERTAINMENT CENTER, SURROUND SOUND AND FRENCH DOORS LEADING TO THE REAR YARD. THE KITCHEN HAS ALL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, UPGRADED CABINETS, AN ISLAND WITH AN UNDER MOUNT STAINLESS STEEL SINK AND A BREAKFAST BAR, FORMAL DINING ROOM, THE MASTER BEDROOM HAS A BAY WINDOW AND SURROUND SOUND. WASHER/DRYER HOOK UPS, THE REAR YARD HAS AN EXTENDED COVERED FLAGSTONE PATIO AND A SEPARATE GAZEBO.

(RLNE1909686)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12920 N. 142nd Lane have any available units?
12920 N. 142nd Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Surprise, AZ.
What amenities does 12920 N. 142nd Lane have?
Some of 12920 N. 142nd Lane's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12920 N. 142nd Lane currently offering any rent specials?
12920 N. 142nd Lane is not currently offering any rent specials.
Is 12920 N. 142nd Lane pet-friendly?
Yes, 12920 N. 142nd Lane is pet friendly.
Does 12920 N. 142nd Lane offer parking?
No, 12920 N. 142nd Lane does not offer parking.
Does 12920 N. 142nd Lane have units with washers and dryers?
No, 12920 N. 142nd Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 12920 N. 142nd Lane have a pool?
No, 12920 N. 142nd Lane does not have a pool.
Does 12920 N. 142nd Lane have accessible units?
No, 12920 N. 142nd Lane does not have accessible units.
Does 12920 N. 142nd Lane have units with dishwashers?
No, 12920 N. 142nd Lane does not have units with dishwashers.
Does 12920 N. 142nd Lane have units with air conditioning?
No, 12920 N. 142nd Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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