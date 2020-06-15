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Sun City, AZ
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10315 W SAHARA Drive W
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

10315 W SAHARA Drive W

10315 West Sahara Drive · (602) 942-4200
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Location

10315 West Sahara Drive, Sun City, AZ 85351
Sun City

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,000

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3 Bed · 2 Bath · 1500 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10315 W SAHARA Drive W have any available units?
10315 W SAHARA Drive W has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10315 W SAHARA Drive W have?
Some of 10315 W SAHARA Drive W's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10315 W SAHARA Drive W currently offering any rent specials?
10315 W SAHARA Drive W isn't currently offering any rent specials.
Is 10315 W SAHARA Drive W pet-friendly?
Yes, 10315 W SAHARA Drive W is pet friendly.
Does 10315 W SAHARA Drive W offer parking?
No, 10315 W SAHARA Drive W does not offer parking.
Does 10315 W SAHARA Drive W have units with washers and dryers?
No, 10315 W SAHARA Drive W does not offer units with in unit laundry.
Does 10315 W SAHARA Drive W have a pool?
No, 10315 W SAHARA Drive W does not have a pool.
Does 10315 W SAHARA Drive W have accessible units?
No, 10315 W SAHARA Drive W does not have accessible units.
Does 10315 W SAHARA Drive W have units with dishwashers?
No, 10315 W SAHARA Drive W does not have units with dishwashers.
Does 10315 W SAHARA Drive W have units with air conditioning?
No, 10315 W SAHARA Drive W does not have units with air conditioning.
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