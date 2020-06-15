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6815 E 2ND Street
Last updated April 3 2020 at 1:54 PM

6815 E 2ND Street

6815 East 2nd Street · (415) 307-5993
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Location

6815 East 2nd Street, Scottsdale, AZ 85251
Downtown Scottsdale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 19 · Avail. now

$2,000

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
internet access
LOCATION!! LOCATION!! END UNIT!! POOLSIDE!! NORTH FACING DIRECT ACCESS TO YOUR REAR PARKING SPOT. NO STEPS, REMODELED, WALK TO OLD TOWN AND HOTEL VALLEY HO!! CLOSE TO SHOPPING AND DINING IN THE ACCLAIMED SCOTTSDALE GALLARIE!! NIEMAN'S, NORDY'S... A HEATED SALTWATER POOL WITH NEW BBQ'S. WELL KEPT GROUNDS.. DAYO IS A COMFORTABLE RETRO COMMUNITY IN THE HEART OF OLD TOWN GALLERY DISTRICT!!SORRY HOA POLICY IS ASSISTED ANIMALS ONLY!MONTHLY RATE INCLUDES COX CABLE AND WIRELESS INTERNET!!RATE JAN/ FEB COMBINED $2,300/MONTHFEB ALONE $2,500 FOR THE MONTH!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6815 E 2ND Street have any available units?
6815 E 2ND Street has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 6815 E 2ND Street have?
Some of 6815 E 2ND Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6815 E 2ND Street currently offering any rent specials?
6815 E 2ND Street isn't currently offering any rent specials.
Is 6815 E 2ND Street pet-friendly?
No, 6815 E 2ND Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 6815 E 2ND Street offer parking?
Yes, 6815 E 2ND Street does offer parking.
Does 6815 E 2ND Street have units with washers and dryers?
No, 6815 E 2ND Street does not offer units with in unit laundry.
Does 6815 E 2ND Street have a pool?
Yes, 6815 E 2ND Street has a pool.
Does 6815 E 2ND Street have accessible units?
No, 6815 E 2ND Street does not have accessible units.
Does 6815 E 2ND Street have units with dishwashers?
Yes, 6815 E 2ND Street has units with dishwashers.
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