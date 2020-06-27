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7642 W GLOBE Avenue
Last updated October 1 2019 at 7:35 PM

7642 W GLOBE Avenue

7642 West Globe Avenue · No Longer Available
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Location

7642 West Globe Avenue, Phoenix, AZ 85043
Tuscano

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7642 W GLOBE Avenue have any available units?
7642 W GLOBE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 7642 W GLOBE Avenue have?
Some of 7642 W GLOBE Avenue's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7642 W GLOBE Avenue currently offering any rent specials?
7642 W GLOBE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 7642 W GLOBE Avenue pet-friendly?
No, 7642 W GLOBE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 7642 W GLOBE Avenue offer parking?
Yes, 7642 W GLOBE Avenue offers parking.
Does 7642 W GLOBE Avenue have units with washers and dryers?
No, 7642 W GLOBE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 7642 W GLOBE Avenue have a pool?
No, 7642 W GLOBE Avenue does not have a pool.
Does 7642 W GLOBE Avenue have accessible units?
No, 7642 W GLOBE Avenue does not have accessible units.
Does 7642 W GLOBE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 7642 W GLOBE Avenue has units with dishwashers.
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