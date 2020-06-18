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4206 W. Garden Drive
Last updated January 14 2020 at 9:47 PM

4206 W. Garden Drive

4206 West Garden Drive · No Longer Available
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Location

4206 West Garden Drive, Phoenix, AZ 85029
Fairwood

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
hardwood floors
in unit laundry
Property Amenities
on-site laundry
pet friendly
GREAT HOME IN FAIRWOOD! - **NEWER INTERIOR AND EXTERIOR PAINT, NEWER CARPET, NEWER BLINDS!** 3 BEDROOM 2 BATH HOME WITH BOTH A LIVING ROOM AND A SEPARATE FAMILY ROOM AND A HUGE REAR YARD WITH STORAGE SHED! WOOD LAMINATE FLOORS EVERYWHERE EXCEPT THE BEDROOM, CARPET IN ALL BEDROOMS, CEILING FANS THROUGHOUT. THE KITCHEN HAS A BREAKFAST BAR. THE LAUNDRY ROOM HAS A WASHER AND DRYER. EASY ACCESS TO I-17 AND THE 101 LOOP.**NO HOA**OWNER PREFERS NO PETS**MAY CONSIDER SMALL DOG**

No Cats Allowed

(RLNE4572338)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4206 W. Garden Drive have any available units?
4206 W. Garden Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4206 W. Garden Drive have?
Some of 4206 W. Garden Drive's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4206 W. Garden Drive currently offering any rent specials?
4206 W. Garden Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 4206 W. Garden Drive pet-friendly?
Yes, 4206 W. Garden Drive is pet friendly.
Does 4206 W. Garden Drive offer parking?
No, 4206 W. Garden Drive does not offer parking.
Does 4206 W. Garden Drive have units with washers and dryers?
Yes, 4206 W. Garden Drive offers units with in unit laundry.
Does 4206 W. Garden Drive have a pool?
No, 4206 W. Garden Drive does not have a pool.
Does 4206 W. Garden Drive have accessible units?
No, 4206 W. Garden Drive does not have accessible units.
Does 4206 W. Garden Drive have units with dishwashers?
No, 4206 W. Garden Drive does not have units with dishwashers.
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