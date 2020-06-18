4206 W. Garden Drive

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GREAT HOME IN FAIRWOOD! - **NEWER INTERIOR AND EXTERIOR PAINT, NEWER CARPET, NEWER BLINDS!** 3 BEDROOM 2 BATH HOME WITH BOTH A LIVING ROOM AND A SEPARATE FAMILY ROOM AND A HUGE REAR YARD WITH STORAGE SHED! WOOD LAMINATE FLOORS EVERYWHERE EXCEPT THE BEDROOM, CARPET IN ALL BEDROOMS, CEILING FANS THROUGHOUT. THE KITCHEN HAS A BREAKFAST BAR. THE LAUNDRY ROOM HAS A WASHER AND DRYER. EASY ACCESS TO I-17 AND THE 101 LOOP.**NO HOA**OWNER PREFERS NO PETS**MAY CONSIDER SMALL DOG**
No Cats Allowed
(RLNE4572338)