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1312 W LIBBY Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1312 W LIBBY Street

1312 West Libby Street · No Longer Available
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Location

1312 West Libby Street, Phoenix, AZ 85023

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1312 W LIBBY Street have any available units?
1312 W LIBBY Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1312 W LIBBY Street have?
Some of 1312 W LIBBY Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1312 W LIBBY Street currently offering any rent specials?
1312 W LIBBY Street is not currently offering any rent specials.
Is 1312 W LIBBY Street pet-friendly?
No, 1312 W LIBBY Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1312 W LIBBY Street offer parking?
Yes, 1312 W LIBBY Street offers parking.
Does 1312 W LIBBY Street have units with washers and dryers?
Yes, 1312 W LIBBY Street offers units with in unit laundry.
Does 1312 W LIBBY Street have a pool?
No, 1312 W LIBBY Street does not have a pool.
Does 1312 W LIBBY Street have accessible units?
No, 1312 W LIBBY Street does not have accessible units.
Does 1312 W LIBBY Street have units with dishwashers?
Yes, 1312 W LIBBY Street has units with dishwashers.
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