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110 W VICTORIA Square
Last updated April 3 2020 at 1:54 PM

110 W VICTORIA Square

110 West Victoria Square · (415) 307-5993
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Location

110 West Victoria Square, Phoenix, AZ 85013
Medlock Place

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$4,500

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2 Bed · 2 Bath · 1452 sqft

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Amenities

patio / balcony
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 110 W VICTORIA Square have any available units?
110 W VICTORIA Square has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 110 W VICTORIA Square have?
Some of 110 W VICTORIA Square's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 110 W VICTORIA Square currently offering any rent specials?
110 W VICTORIA Square isn't currently offering any rent specials.
Is 110 W VICTORIA Square pet-friendly?
No, 110 W VICTORIA Square is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 110 W VICTORIA Square offer parking?
No, 110 W VICTORIA Square does not offer parking.
Does 110 W VICTORIA Square have units with washers and dryers?
No, 110 W VICTORIA Square does not offer units with in unit laundry.
Does 110 W VICTORIA Square have a pool?
Yes, 110 W VICTORIA Square has a pool.
Does 110 W VICTORIA Square have accessible units?
No, 110 W VICTORIA Square does not have accessible units.
Does 110 W VICTORIA Square have units with dishwashers?
Yes, 110 W VICTORIA Square has units with dishwashers.
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