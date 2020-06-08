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Peoria, AZ
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8004 W. Eugie Ave.
Last updated May 16 2020 at 12:10 PM

8004 W. Eugie Ave.

8004 West Eugie Avenue · No Longer Available
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Location

8004 West Eugie Avenue, Peoria, AZ 85381

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
pool
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
pool
BEAUTIFUL 2 STORY HOME WITH PRIVATE POOL IN PEORIA! - **NO HOA!** TILE DOWNSTAIRS, CARPET UPSTAIRS, DINING IN LIVING ROOM, KITCHEN HAS GAS STOVE, DISHWASHER AND GARBAGE DISPOSAL, REFRIGERATOR, AND LOTS OF CABINET SPACE! FAMILY ROOM, ONE BEDROOM AND FULL BATH DOWNSTAIRS, LAUNDRY ROOM INCLUDES WASHER/DRYER, MASTER BEDROOM HAS DOUBLE DOORS, MASTER BATH HAS DOUBLE SINKS AND SEPARATE TUB/SHOWER. LINEN STATION UPSTAIRS, FULL HALL BATH UPSTAIRS ALSO! DESERT FRONT, DESERT AND GRASSY BACKYARD, STORAGE SHED! LANDSCAPE AND POOL SERVICE INCLUDED!! POOL HAS NEW LIGHT AND FILTER! SECURITY SYSTEM AVAILABLE AT TENANTS COST. DON'T MISS OUT ON THIS GORGEOUS HOME! NO PETS ALLOWED.

No Pets Allowed

(RLNE4520747)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8004 W. Eugie Ave. have any available units?
8004 W. Eugie Ave. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 8004 W. Eugie Ave. have?
Some of 8004 W. Eugie Ave.'s amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8004 W. Eugie Ave. currently offering any rent specials?
8004 W. Eugie Ave. is not currently offering any rent specials.
Is 8004 W. Eugie Ave. pet-friendly?
No, 8004 W. Eugie Ave. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 8004 W. Eugie Ave. offer parking?
No, 8004 W. Eugie Ave. does not offer parking.
Does 8004 W. Eugie Ave. have units with washers and dryers?
Yes, 8004 W. Eugie Ave. offers units with in unit laundry.
Does 8004 W. Eugie Ave. have a pool?
Yes, 8004 W. Eugie Ave. has a pool.
Does 8004 W. Eugie Ave. have accessible units?
No, 8004 W. Eugie Ave. does not have accessible units.
Does 8004 W. Eugie Ave. have units with dishwashers?
Yes, 8004 W. Eugie Ave. has units with dishwashers.
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