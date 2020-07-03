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Peoria, AZ
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7611 W. Charter Oak Rd
Last updated February 10 2020 at 10:20 PM

7611 W. Charter Oak Rd

7611 West Charter Oak Road · No Longer Available
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Location

7611 West Charter Oak Road, Peoria, AZ 85381

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
playground
garage
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(RLNE5454752)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7611 W. Charter Oak Rd have any available units?
7611 W. Charter Oak Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 7611 W. Charter Oak Rd have?
Some of 7611 W. Charter Oak Rd's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7611 W. Charter Oak Rd currently offering any rent specials?
7611 W. Charter Oak Rd is not currently offering any rent specials.
Is 7611 W. Charter Oak Rd pet-friendly?
Yes, 7611 W. Charter Oak Rd is pet friendly.
Does 7611 W. Charter Oak Rd offer parking?
Yes, 7611 W. Charter Oak Rd offers parking.
Does 7611 W. Charter Oak Rd have units with washers and dryers?
No, 7611 W. Charter Oak Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 7611 W. Charter Oak Rd have a pool?
No, 7611 W. Charter Oak Rd does not have a pool.
Does 7611 W. Charter Oak Rd have accessible units?
No, 7611 W. Charter Oak Rd does not have accessible units.
Does 7611 W. Charter Oak Rd have units with dishwashers?
Yes, 7611 W. Charter Oak Rd has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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