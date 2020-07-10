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6814 W BRILES Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6814 W BRILES Road

6814 West Briles Road · No Longer Available
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Location

6814 West Briles Road, Peoria, AZ 85383
Terramar

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6814 W BRILES Road have any available units?
6814 W BRILES Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 6814 W BRILES Road have?
Some of 6814 W BRILES Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6814 W BRILES Road currently offering any rent specials?
6814 W BRILES Road is not currently offering any rent specials.
Is 6814 W BRILES Road pet-friendly?
Yes, 6814 W BRILES Road is pet friendly.
Does 6814 W BRILES Road offer parking?
Yes, 6814 W BRILES Road offers parking.
Does 6814 W BRILES Road have units with washers and dryers?
No, 6814 W BRILES Road does not offer units with in unit laundry.
Does 6814 W BRILES Road have a pool?
No, 6814 W BRILES Road does not have a pool.
Does 6814 W BRILES Road have accessible units?
No, 6814 W BRILES Road does not have accessible units.
Does 6814 W BRILES Road have units with dishwashers?
Yes, 6814 W BRILES Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.
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