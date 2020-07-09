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Peoria, AZ
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6744 W BUCKSKIN Trail
Last updated June 3 2020 at 4:45 AM

6744 W BUCKSKIN Trail

6744 West Buckskin Trail · No Longer Available
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Location

6744 West Buckskin Trail, Peoria, AZ 85383
Terramar

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
**READY FOR SWIMMING RIGHT NOW** INTERIOR FEATURES INCLUDE TILE FLOORING, WHITE CABINETRY WITH SATIN NICKEL KNOBS, GRANITE C/TOPS, STAINLESS APPLIANCES (FRIDGE, WASHER & DRYER INCLUDED), CEILING FANS, WINDOW BLINDS, INSIDE LAUNDRY, MASTER BATH WITH SEPARATE TUB/SHOWER, DUAL SINKS & WALK-IN CLOSET AND MUCH MORE. CORNER LOT WITH NORTH/SOUTH EXPOSURE ON THE OUTSIDE ALONG WITH REAR COVERED PATIO, GAS STUB OFF THE PATIO AND PEBBLE FINISH PLAY POOL. POOL MAINTENANCE IS INCLUDED WITH THE LEASE. A/C UNIT REPLACED IN 2019 SO THAT WILL HELP WITH EFFICIENCY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6744 W BUCKSKIN Trail have any available units?
6744 W BUCKSKIN Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 6744 W BUCKSKIN Trail have?
Some of 6744 W BUCKSKIN Trail's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6744 W BUCKSKIN Trail currently offering any rent specials?
6744 W BUCKSKIN Trail is not currently offering any rent specials.
Is 6744 W BUCKSKIN Trail pet-friendly?
No, 6744 W BUCKSKIN Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peoria.
Does 6744 W BUCKSKIN Trail offer parking?
Yes, 6744 W BUCKSKIN Trail offers parking.
Does 6744 W BUCKSKIN Trail have units with washers and dryers?
Yes, 6744 W BUCKSKIN Trail offers units with in unit laundry.
Does 6744 W BUCKSKIN Trail have a pool?
Yes, 6744 W BUCKSKIN Trail has a pool.
Does 6744 W BUCKSKIN Trail have accessible units?
No, 6744 W BUCKSKIN Trail does not have accessible units.
Does 6744 W BUCKSKIN Trail have units with dishwashers?
Yes, 6744 W BUCKSKIN Trail has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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