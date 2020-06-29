27336 N HIGUERA Drive

Amenities
GORGEOUS FORMER MODEL HOME IN POPULAR WESTWING MOUNTAIN COMMUNITY.UPGRADED TO PERFECTION.GREAT ROOM, MASTER SPLIT FLOOR PLAN. LARGE, OPEN KITCHEN WITH CUSTOM CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS & SPACIOUS DINING AREA. BACKYARD IS LUSH WITH PLANTS & SHADE TREES. THE SPA IN NOT OPERATIONAL & MUST REMAIN COVERED AT ALL TIMES.THERE IS A $100.00 ADMIN FEE DUE WITH THE FIRST MONTH'S RENT. NO SMOKING IS ALLOWED IN THE HOUSE OR GARAGE.OWNER WILL ALLOW ONE DOG-RESTRICTED DOG BREEDS ARE NOT PERMITTED UNDER ANY CIRCUMSTANCE. $55.00 APPLICATION FEE PER PERSON, ANY ADULTS OTHER THAN THE MAIN APPLICANTS NEED TO SUBMIT THE BACKGROUND CHECK FORM ALONG WITH $25.00 PROCESSING FEE