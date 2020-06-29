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Peoria, AZ
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27336 N HIGUERA Drive
Last updated May 15 2020 at 11:51 PM

27336 N HIGUERA Drive

27336 North Higuera Drive · No Longer Available
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Location

27336 North Higuera Drive, Peoria, AZ 85383
Westwing Mountain

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27336 N HIGUERA Drive have any available units?
27336 N HIGUERA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peoria, AZ.
How much is rent in Peoria, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Peoria Rent Report.
What amenities does 27336 N HIGUERA Drive have?
Some of 27336 N HIGUERA Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27336 N HIGUERA Drive currently offering any rent specials?
27336 N HIGUERA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 27336 N HIGUERA Drive pet-friendly?
Yes, 27336 N HIGUERA Drive is pet friendly.
Does 27336 N HIGUERA Drive offer parking?
Yes, 27336 N HIGUERA Drive offers parking.
Does 27336 N HIGUERA Drive have units with washers and dryers?
No, 27336 N HIGUERA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 27336 N HIGUERA Drive have a pool?
No, 27336 N HIGUERA Drive does not have a pool.
Does 27336 N HIGUERA Drive have accessible units?
No, 27336 N HIGUERA Drive does not have accessible units.
Does 27336 N HIGUERA Drive have units with dishwashers?
Yes, 27336 N HIGUERA Drive has units with dishwashers.
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